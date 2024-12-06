Пилоты «Уильямса» потеряют по 5 позиций на старте Гран-при Абу-Даби

Алекс Албон и Франко Колапинто превысили лимит по коробкам передач на сезон перед Гран-при Абу -Даби.

«Уильямс » установил шестую коробку на болид Албона и седьмую – на машину Колапинто при разрешенных пяти. Таким образом, пилоты потеряют по пять позиций на старте воскресной гонки.

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