Пилоты «Уильямса» потеряют по 5 позиций на старте Гран-при Абу-Даби
Алекс Албон и Франко Колапинто превысили лимит по коробкам передач на сезон перед Гран-при Абу-Даби.
«Уильямс» установил шестую коробку на болид Албона и седьмую – на машину Колапинто при разрешенных пяти. Таким образом, пилоты потеряют по пять позиций на старте воскресной гонки.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт ФИА
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