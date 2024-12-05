Фернандо Алонсо о своем прогнозе: «Я уже начал сомневаться, но потом Ферстаппен показал выдающийся уровень выступлений»

Алонсо оценил выступления Ферстаппена в борьбе за титул.

Пилот «Астон Мартин » перед началом сезона дал прогноз, что Макс Ферстаппен станет четырехкратным чемпионом «Формулы-1» и в этом году достаточно легко выиграет титул.

Однако затем, после прогресса «Макларена », Алонсо, как признал сам испанец, начал сомневаться в своей правоте.

«Да, я уже начал сомневаться в своем прогнозе, когда увидел, что машина «Ред Булл » порой становилась третьей, и то и четвертой по скорости в пелотоне. А также когда я увидел, как в одной из гонок до летнего «Макларену» удалось сделать дубль.

А еще в Зандворте Ландо выиграл с преимуществом в 25 секунд или что-то около того. И тогда я подумал: «Да, ладно, видимо борьба в чемпионате будет очень плотной и продлится до Гран-при Абу -Даби». Но в итоге такой плотной борьбы не получилось, потому что один из гонщиков показал выдающийся уровень выступлений», – рассказал Алонсо.

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