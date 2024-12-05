Шарль Леклер: «Это мой единственный сезон в «Ф-1», по итогам которого мне почти не о чем сожалеть»

Леклер оценил шансы «Феррари» на победу в Кубке конструкторов.

Пилот Скудерии рассказал, что ему не о чем сожалеть по итогам сезона-2024, финал которого состоится на Гран-при Абу -Даби.

И что гонщики сделают все возможное, чтобы помочь «Феррари» победить в Кубке конструкторов – для этого итальянской команде нужно будет набрать на 22 очка больше «Макларена », так как при равенстве очков «Макларен» окажется впереди по дополнительным показателям.

«Вероятно, с тех пор как я пришел в «Формулу-1», это единственный сезон, по итогам которого мне почти не о чем сожалеть. После этапа в Канаде, где у нас были большие проблемы, нам нужно было поместить машину в экстремальные условия, чтобы попробовать что-то новое. И если бы мы этого не сделали, то в итоге не вышли бы на тот уровень, на котором находимся сейчас. Так что нет, я не о чем не сожалению, с точки зрения выполнения своей работы это был весьма хороший сезон.

Если говорить о скорости болида, то первая половина сезона вышла трудной. Что касается второй половины, то командой был выполнен огромный объем работы, что позволило нам стать конкурентоспособнее. Так что наши старания окупились.

После летнего перерыва в чемпионате мы (Леклер имеет в виду себя) заработали больше всех очков в пелотоне, это радует. И мы сделаем все возможное, чтобы выиграть Кубок конструкторов.

Да, для этого нам нужно будет все сделать превосходно – сделать дубль, а также при условии, что у наших соперников что-то пойдет не так. Мне кажется, трасса в Абу-Даби одинаково хорошо подходит машинам всех четырех ведущих команд, так что борьба будет очень плотной», – рассказал Леклер .

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