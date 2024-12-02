Кристиан Хорнер о предвзятости судей: «Я так не думаю. Причиной штрафа Ферстаппену стала скорее истерика Расселла»

Хорнер назвал истеричным поведение Расселла на Гран-при Катара.

Руководитель «Ред Булл » подвел итоги гоночного уик-энда, отметив, что Макс Ферстаппен был не слишком доволен тем, что получил штраф за инцидент, в котором якобы помешал Джорджу Расселлу – притом, что оба гонщика находились на прогревочном круге. В результате Макс был лишен поула и потерял одну позицию на старте, что в итоге не помешало ему выиграть гонку:

«Скажем так, Макс был совсем не в восторге от этого решения. И да, решение стюардов было очень странным, ведь обе машины были на медленном круге – мне кажется, что Джордж Расселл и «Мерседес » раздули из этого огромный скандал.

Штраф Максу в виде потери одной позиции за инцидент, который произошел на медленном круге – это что-то беспрецедентное. Тем не менее, даже оказавшись на грязной стороне трассы, Макс превратил все это в один из лучших своих стартов в сезоне и был настроен максимально решительно. Он был уверен, что в какой бы момент Джордж ни решил затормозить, сам он сделает это позже. И в итоге Макс превратил эту позицию в лидерство в гонке после первого поворота».

Ферстаппен в этом сезоне не раз высказывался по поводу судейских решений и неоднократно обвинял стюардов в предвзятости – указывая, что страдает из-за «неправильной» национальности, поскольку зачастую вынужден бороться с британскими гонщиками при судействе британских же стюардов.

Но Хорнер не согласился с тем, что штраф в Катаре может дать этой истории новый виток:

«Нет, я так не думаю. Послушайте, на самом деле мне кажется, что основной причиной штрафа стала истерика Джорджа Расселла, который вообще в этот уик-энд вел себя довольно неуравновешенно. Но, знаете, так бывает, к сожалению…и мне кажется, что в этом было довольно много игры на публику».

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Макс Ферстаппен: «Расселлу лучше пойти ## ###, я полностью потерял уважение к нему. Никогда не видел, чтобы пилот подставлял другого так жестко»