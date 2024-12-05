Шарль Леклер о личном зачете: «Второе место лучше третьего. Но победа в Кубке конструкторов намного важнее»

Леклер рассказал о целях «Феррари» на финальную гонку сезона.

Пилот «Феррари» поделился мнением о шансах команды выиграть Кубок конструкторов и о том, будет ли он рад, если сумеет опередить Ландо Норриса в личном зачете и закончить сезон на второй позиции.

Перед Гран-при Абу-Даби Леклер отстает от Норриса на 8 очков, а вот отставание «Феррари» от «Макларена » составляет 21 очко.

«Это было бы здорово. Ведь второе место лучше третьего. Хотя я бы не сказал, что борьба за эти позиции вызывает какое-то особое воодушевление.

Тем не менее, учитывая то, каким это сезон вышел для команды, как нам было непросто и какие трудности мы преодолели, второе место в чемпионате принесло бы нам чувство определенного удовлетворения. Так что я сделаю все возможное, чтобы добиться этого. Хотя, разумеется, победа в Кубке конструкторов намного важнее.

Нам бумаге эта трасса подходит нам лучше, чем трек в Катаре. Ведь нам очень повезло – если бы с Ландо не случилось то, что случилось, сейчас мы были бы очень далеко. Если бы не машина безопасности, наше отставание было бы намного больше. По темпу мы были не слишком быстры. И трасса в Абу-Даби должна больше нам подойти. Надеюсь на это.

«Феррари» и «Макларен» разделяет не так уж много очков. Так что нужно сосредоточиться на своем выступлении и постараться выжать максимум. Надеюсь, мы вернем кубок в Маранелло», – рассказал Леклер.

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