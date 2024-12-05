Джолион Палмер: «Выбрал бы Цуноду в «Ред Булл», результаты говорят сами за себя»

Палмер рассказал, кого сделал бы напарником Ферстаппена.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер сообщил, что гонщик «РБ» Юки Цунода является оптимальным кандидатом из доступных для «Ред Булл».

Британец перечислил, какие варианты есть у «Ред Булл» перед сезоном-2025 на фоне разочаровывающих результатов Серхио Переса : оставить мексиканца, повысить Цуноду или его напарника Лиама Лоусона, пригласить Франко Колапинто или Валттери Боттаса , покидающих «Уильямс » и «Заубер», соответственно.

«Очень тяжелое решение, но, полагаю, настало время что-то менять. Пора двигаться дальше чуть ли не ради блага самого Переса. Он провел отличную карьеру с некоторыми невероятными результатами, однако прямо сейчас является тенью себя прошлого и увядает под давлением – печально за этим наблюдать.

Реальность ситуации такова: если «Ред Булл» не сможет заполучить топ-пилота, то вряд ли найдет того, кто выживет в паре с Максом Ферстаппеном – одним из величайших гонщиков в истории, который находится в лучшей форме в своей жизни.

Поэтому я бы упорно сражался за приглашение Карлоса Сайнса. Конечно, были бы кое-какие напряженные моменты [с Ферстаппеном], но лишь в том случае, если бы эти два пилота выступали примерно на равных. А тогда «Ред Булл» бы уже оформил Кубок конструкторов. Сейчас это выглядит как большое упущение со стороны команды.

Так что Сайнс недоступен, а из других кандидатов я бы выбрал Цуноду. Его результаты в последние два года говорят сами за себя: он победил де Вриса, Риккардо и Лоусона. Может, он испытывал бы схожие проблемы с Пересом, если бы получил повышение. В то же время он наверняка заслужил место, чтобы доказать обратное. Кроме того, он освобождает кокпит в «РБ» для протеже в «Ф-2» Изака Аджара, который в долгосрочной перспективе может оказаться лучшим претендентом из многих», – написал Палмер.

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