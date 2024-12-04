Окон и Хиракава выступят за «Хаас» на тестах в Абу-Даби
Эстебан Окон, который будет выступать за «Хаас» в следующем сезоне, получит возможность начать работу с новой командой уже на тестах, которые традиционно проводятся в Абу-Даби на неделе после финального Гран-при сезона.
Ранее Окон и «Альпин» договорились о досрочном прекращении сотрудничества – Эстебан получил возможность выступить на тестах за новую команду, но ради этого был вынужден отказаться от выступления на Гран-при Абу-Даби. Где в составе «Альпин» его заменит Джек Дуэн.
Вместе с Оконом за «Хаас» на тестах будет выступать Ре Хиракава – двукратный чемпион WEC и гонщик по развитию болида в «Макларене». Приглашение Хиракавы стало возможным в рамках нового технического партнерства «Хааса» и «Тойоты».
Эстебан Окон покинет «Альпин» перед Гран-при Абу-Даби (Autosport)
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