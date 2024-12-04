Гельмут Марко: «Хотим выиграть с Ферстаппеном пятый титул»
Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл» Гельмут Марко высказался об амбициях команды после того, как Макс Ферстаппен официально выиграл титул 2024 года, став четырехкратным чемпионом.
Марко попросили сравнить Ферстаппена с Себастьяном Феттелем – который также четырежды становился чемпионом «Формулы-1» в составе «Ред Булл».
«Все-таки Феттель выступал в другую эру. Себастьян и Макс – это две противоположности. Себастьян всегда был невероятно внимателен к деталям – он мог часами обсуждали с инженерами мельчайшие детали и подробности работы болида.
Макс же просто делает все необходимое, и всегда держит ситуацию под контролем. Было бы здорово, если бы нам вместе с Максом удастся претендовать на пятый титул. Команда предельно мотивирована и знает, что ей нужно много работать. Но да, мы хотим выиграть с Максом пятый титул», – рассказал Марко.
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