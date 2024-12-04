Гран-при Нидерландов потеряет место в календаре «Формулы-1» после 2026 года

Гран-при Нидерландов не будет проводиться после 2026 года.

В последние месяцы организаторы нескольких европейских Гран-при вели переговоры о возможности проведения своих этапов по системе ротации – чередуясь друг с другом через год. Однако в итоге организаторы гонки в Зандворте приняли решение отказаться от проведения этапа.

Одной из главных причин называют слишком высокие взносы за участие – притом, что Гран-при Нидерландов является одним из немногих европейских этапов, организаторы которого не получают никакой финансовой помощи от властей страны.

Гран-при Нидерландов вернулся в календарь «Ф-1» в 2021 году после 36-летнего отсутствия, и пользовался большой популярностью у болельщиков благодаря Максу Ферстаппену.

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