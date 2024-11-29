Оскар Пиастри о прохладной погоде в Катаре: «Для «Мерседеса» это хорошие новости, для «Макларена» это мало что меняет»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Катара.

Пилот британской команды надеется, что по итогам этапа «Макларен» обеспечит себе уверенное преимущество в Кубке конструкторов.

«Да, это отличная возможность. Хотя в прошлом году этап на этой трассе вышел напряженным. Интересно, кто окажется быстрейшим на этот раз. Думаю, «Мерседес » определенно будет в числе претендентов.

Да и в нашем случае, наша машина стала заметно лучше с тех пор, как мы последний раз здесь гонялись. И думаю, что перед началом уик-энда мы можем быть вполне уверены в своих силах.

То есть, я надеюсь, что по итогам уик-энда мы будем чувствовать себя достаточно свободно и нам не нужно будет сильно беспокоиться о результате Гран-при Абу-Даби. Но посмотрим, какой у нас вообще будет темп.

Что касается погоды и не очень высоких температур – вероятно, это хорошие новости прежде всего для «Мерседеса». В этом сезоне они были быстры каждый раз, когда этап проходил в холодную погоду. Они были быстрее всех в Лас-Вегасе, очень быстры в Канаде, и даже в Сильверстоуне, до того, как пошел дождь.

Так что да, для них это, вероятно, хорошие новости. Для нас же это мало что меняет. Не думаю, что в Лас-Вегасе наши проблемы были связаны именно с низкими температурами. У меня были проблемы с другими вещами. Да и конфигурация трассы – скажем так, если бы мы проектировали трассу под болид «Макларена », то начертили бы совсем другое», – рассказал Пиастри .

«Макларен» заберет титул «Ф-1» уже в Катаре? «Феррари» не помешает? Все расклады