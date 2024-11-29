  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Оскар Пиастри о прохладной погоде в Катаре: «Для «Мерседеса» это хорошие новости, для «Макларена» это мало что меняет»
1

Оскар Пиастри о прохладной погоде в Катаре: «Для «Мерседеса» это хорошие новости, для «Макларена» это мало что меняет»

Пиастри оценил перспективы «Макларена» на Гран-при Катара.

Пилот британской команды надеется, что по итогам этапа «Макларен» обеспечит себе уверенное преимущество в Кубке конструкторов.

«Да, это отличная возможность. Хотя в прошлом году этап на этой трассе вышел напряженным. Интересно, кто окажется быстрейшим на этот раз. Думаю, «Мерседес» определенно будет в числе претендентов.

Да и в нашем случае, наша машина стала заметно лучше с тех пор, как мы последний раз здесь гонялись. И думаю, что перед началом уик-энда мы можем быть вполне уверены в своих силах.

То есть, я надеюсь, что по итогам уик-энда мы будем чувствовать себя достаточно свободно и нам не нужно будет сильно беспокоиться о результате Гран-при Абу-Даби. Но посмотрим, какой у нас вообще будет темп.

Что касается погоды и не очень высоких температур – вероятно, это хорошие новости прежде всего для «Мерседеса». В этом сезоне они были быстры каждый раз, когда этап проходил в холодную погоду. Они были быстрее всех в Лас-Вегасе, очень быстры в Канаде, и даже в Сильверстоуне, до того, как пошел дождь.

Так что да, для них это, вероятно, хорошие новости. Для нас же это мало что меняет. Не думаю, что в Лас-Вегасе наши проблемы были связаны именно с низкими температурами. У меня были проблемы с другими вещами. Да и конфигурация трассы – скажем так, если бы мы проектировали трассу под болид «Макларена», то начертили бы совсем другое», – рассказал Пиастри.

«Макларен» заберет титул «Ф-1» уже в Катаре? «Феррари» не помешает? Все расклады

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Cafe
logoМерседес
logoГран-при Катара
logoФормула-1
logoМакларен
logoОскар Пиастри
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карлос Сайнс о конфликте с Леклером в Вегасе: «Уже знаю, как обсуждать это с ним»
119 минут назад
Шарль Леклер о «Кадиллаке»: «Появление новой команды увеличит возможности для талантливых гонщиков, которые мечтают попасть в «Ф-1»
56 минут назад
Юки Цунода: «После симулятора думаю, что болид «Ред Булл мне подходит»
58 минут назад
Льюис Хэмилтон об уходе в «Феррари»: «Всегда буду частью истории «Мерседеса» – надеюсь, что не сожгу мосты»
5сегодня, 10:20
Пьер Гасли: «Цунода заслуживает шанса в «Ред Булл»
сегодня, 09:58
Лиам Лоусон: «Предельно сосредоточен на оставшихся гонках – ведь я не знаю, останусь ли в «Формуле-1»
сегодня, 09:57
Джордж Расселл: «В правилах обгонов несколько странных формулировок, от которых лучше просто избавиться»
6сегодня, 09:38
Зак Браун: «Не хочу, чтобы у меня один пилот боролся за победу, а второй пытался пройти в третий сегмент»
9сегодня, 09:31
«Я и сам не очень хотел участвовать именно в этих тестах». Хэмилтон – о том, что не выступит за «Феррари» на тестах в Абу-Даби
8сегодня, 09:20
Макс Ферстаппен о перестановках в ФИА: «Кто-то снова ушел? Я не знал, не слежу за новостями»
4сегодня, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 ноября, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото