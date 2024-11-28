«Было бы здорово получить шанс попробовать». Фернандо Алонсо готов бороться с Ферстаппеном за титул при наличии быстрой машины

Алонсо было бы интересно бросить вызов Ферстаппену.

Пилот «Астон Мартин» отметил, что на данный момент команда не может бороться за самые высокие места, но он надеется на исправление ситуации в будущем.

При этом Алонсо спросили, смог бы он победить Ферстаппена в борьбе за титул, получи он такую возможность:

«Ну, было бы здорово получить шанс попробовать сделать это. Оказаться в положении, в котором я бы смог бороться за титул. В данный момент мы в таком положении не находимся, да и следующий сезон будет для «Астон Мартин » трудным. Но я надеюсь, что в сезоне-2026, с новым техническим регламентом, у нас будет шанс попробовать сделать это.

Пока Макс успешно доказывает, что у него нет слабых мест. Он всегда делает свою работу в гонках, зарабатывая очень много очков, когда машина проявляет себя хорошо, и, что важнее, все равно зарабатывает достаточно очков в тех гонках, когда его машина не слишком быстра. В этом его сила, позволяющая выигрывать чемпионат. При этом ты всегда думаешь о том, что если бы у тебя был шанс, ты мог бы постараться осложнить Максу жизнь», – рассказал Алонсо .

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