Марио Андретти: «Ферстаппен хорошо подошел бы «Кадиллаку»

Андретти был бы рад видеть Ферстаппена в «Кадиллаке».

Чемпион «Формулы-1» 1978 года и директор «Кадиллака» Марио Андретти согласился с тем, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал бы идеальным кандидатом на место в новой команде в 2026-м.

«Да.

Он точно не разочаровал [в 2024 году]. Было совсем не просто. Видно, что он вносил решающий вклад, без вопросов, даже если сравнивать с напарником, к сожалению.

Но, к счастью для него, удалось выжимать максимум. Он просто сделал это. Надо отдать должное. Это особенный пилот, особенный талант – такие не появляются часто.

Так что да, он хорошо бы подошел. И я рад за него, потому что, повторюсь, он заслужил все эти моменты», – заявил Андретти в интервью GPblog.

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