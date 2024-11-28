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Макс Ферстаппен: «Было бы потрясающе провести всю карьеру в «Ф-1» фактически в одной команде»

Ферстаппен намерен остаться в «Ред Булл» до конца карьеры в «Ф-1».

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что подписывал контракт до конца сезона-2028, планируя остаться в команде до завершения карьеры.

«Вот мое желание, и, честно говоря, так я видел ситуацию, когда подписывал новую сделку – это была бы потрясающая история, если бы я провел всю карьеру в «Ф-1» фактически в одной команде. Мне кажется, это нечто особенное. Я также ценю свое время в «Торо Россо», но тогда я уже был частью общей семьи «Ред Булл».

Но, опять же, вокруг сезона-2026 много неизвестного. И дело не только в результатах, но и в машине – будет ли ее весело пилотировать, будет ли она приятной в управлении. Ведь это то, чему я хочу посвящать 24 уик-энда в году и, конечно, всю работу по ходу сезона. Пока очень трудно судить. Кроме того, я хочу заниматься другими вещами в жизни и точно не желаю выступать в «Ф-1» до 40 лет», – подчеркнул четырехкратный чемпион мира в беседе с BBC.

Победы Ферстаппена вредят «Формуле-1»? Это миф!

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RaceFans
logoАльфа Таури
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
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