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Шарль Леклер: «Буду очень удивлен, если «Феррари» отыграет у «Макларена» очки на Гран-при Катара»

Леклер ждет трудный для команды Гран-при Катара.

Пилот «Феррари», оценивая шансы выиграть Кубок конструкторов, признал, что добиться цели будет сложно, особенно учитывая то, что трасса в Катаре по своим характеристикам намного лучше подходит «Макларену», чем «Феррари».

На данный момент, за два Гран-при до финиша сезона, «Феррари» в общем командном зачете отстает от лидирующего «Макларена» на 24 очка.

«Да, борьба будет идти до самого конца. Думаю, что соперники из «Макларена» будут очень сильны на Гран-при Катара. Так что нам нужно будет очень хорошо провести этот уик-энд. И я буду очень удивлен, если мы отыграем очки у «Макларена» на Гран-при Катара.

Тем не менее, мы должны это делать [если хотим достичь успеха], так что мы сделаем все, что сможем. Но я полагаю, что нас ждет очень сложный Гран-при», – рассказал Леклер.

Леклер за штурвалом боевого истребителя – 😈 Трюки зрелищнее «Ф-1», «кабина – как мой болид»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1i.com
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoМакларен
logoГран-при Катара
logoФормула-1
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