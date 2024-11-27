Макс Ферстаппен о шансах догнать Шумахера и Хэмилтона по титулам: «Я перед собой таких целей не ставил»
Пилот «Ред Булл» по итогам Гран-при Лас-Вегаса стал четырехкратным чемпионом, но отметил, что у него нет цели догнать лидеров по количеству титулов в истории «Формулы-1» – коими являются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон.
«Чтобы добиваться успехов на протяжении столь длительного периода времени, вам нужно и соответствующий импульс, и подходящая команда.
Я перед собой таких целей не ставил. Да, если получится добиться этого – ну, значит получится. Но я уже очень горжусь тем, что выиграл четыре титула. То есть, в конечном счете разницы между одним и семью титулами не так уж много.
Но да, разумеется, если тебе удастся несколько раз повторить свой успех – это здорово. И, разумеется, если у нас снова появится шанс…то есть, мы смогли выиграть даже с не самой быстрой машиной, так что я знаю, что каждый раз сидя за рулем болида буду стараться показывать свой максимум.
К тому же, за последние несколько лет я вырос и как гонщик, со временем ты становишься лучше во всех отношениях, так что я с нетерпением жду возможности увидеть, на что мы будем способны в следующем сезоне. И на данный момент не ясно, насколько мы будем быстры», – рассказал Ферстаппен.
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