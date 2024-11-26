Журналист Бенсон о «злодейском» имидже Ферстаппена: «Дело в подходе к борьбе, наверное. У Макса множество приятных черт характера»
Журналист BBC Эндрю Бенсон ответил на вопрос о том, почему пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена выставляют «злодеем», несмотря на его человеческие качества.
«Макс Ферстаппен – действительно великий на все времена на трассе и за ее пределами. Да, он также приземленный, забавный, вдумчивый, остается обычным человеком, речистый – есть и множество других приятных черт характера. «Отличный парень», как выразился Ландо Норрис по ходу сезона.
В то же время Ферстаппен, без сомнений, является бескомпромиссным бойцом, и в каких-то обстоятельствах другие люди находят его пилотаж неприемлемым.
К примеру, можно вернуться к интервью, которое он дал BBC в начале уик-энда в Лас-Вегасе, в котором сказал, что никогда не позволит никому обогнать его по внешней. Ферстаппен фактически говорит, что, если кто-то попытается обогнать его по внешней, он будет считать себя вправе выдавить соперника за пределы трека. Для него это абсолютно приемлемый подход.
Многие гонщики и другие люди с опытом в «Ф-1» не нашли бы такой настрой приемлемым. Люди считают, что должна существовать возможность для обгонов по внешней, если атакующий правильно расположил болид, а выдавливания просто потому, что соперник совершает попытку, недопустимы.
Если Ферстаппена выставляют злодеем в каких-то кругах – мне трудно судить, потому что я так не поступаю – наверное, дело в подходе к борьбе.
Ферстаппен признает, что существуют два разных человека – в болиде и вне его», – написал британский эксперт.
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