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Гельмут Марко: «Ферстаппен был лидером в трудной для «Ред Булл» ситуации»

Марко заявил, что у Ферстаппена есть лидерские качества.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о поведении Макса Ферстаппена на фоне постоянных скандалов в команде.

«Помимо прочего он развил сильную личность и был лидером в этой трудной ситуации, возникшей после смерти господина Матешица.

Возник вакуум, но в итоге мы сплотились и сказали: «Мы должны выиграть этот чемпионат, давайте работать вместе».

Чемпионат выиграл Макс. В половине гонок наша машина была неконкурентоспособной, а он все равно выдал максимум. Он выигрывал гонки, когда болид оказывался не особо хорошим. Когда было важно финишировать пятым или шестым, он это делал, используя не сколько скорость, но и мозги.

Ему нужно снова дать конкурентоспособную машину, и он вновь станет чемпионом. У него невероятный контроль болида, сосредоточенность. Он любит этот спорт и в Бразилии продемонстрировал, что способен выиграть с 17-го места, не допустив ни единой ошибки, в отличие от других гонщиков.

Он использовал совершенно другую траекторию. Это смесь выдающегося таланта, инстинкта и мозгов», – поделился рассуждениями австриец.

Помните, на пути за титулом «Ф-1» Ферстаппен не побеждал 4 месяца? Даже буки немного теряли веру

Что затмил титул Ферстаппена: доминирование «Мерседеса», терки в «Феррари», 11-я команда «Ф-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМакс Ферстаппен
logoДитрих Матешиц
Гран-при Бразилии
logoФормула-1
logoГельмут Марко
logoРед Булл
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