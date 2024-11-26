Гельмут Марко: «Ферстаппен был лидером в трудной для «Ред Булл» ситуации»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко рассказал о поведении Макса Ферстаппена на фоне постоянных скандалов в команде.
«Помимо прочего он развил сильную личность и был лидером в этой трудной ситуации, возникшей после смерти господина Матешица.
Возник вакуум, но в итоге мы сплотились и сказали: «Мы должны выиграть этот чемпионат, давайте работать вместе».
Чемпионат выиграл Макс. В половине гонок наша машина была неконкурентоспособной, а он все равно выдал максимум. Он выигрывал гонки, когда болид оказывался не особо хорошим. Когда было важно финишировать пятым или шестым, он это делал, используя не сколько скорость, но и мозги.
Ему нужно снова дать конкурентоспособную машину, и он вновь станет чемпионом. У него невероятный контроль болида, сосредоточенность. Он любит этот спорт и в Бразилии продемонстрировал, что способен выиграть с 17-го места, не допустив ни единой ошибки, в отличие от других гонщиков.
Он использовал совершенно другую траекторию. Это смесь выдающегося таланта, инстинкта и мозгов», – поделился рассуждениями австриец.
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