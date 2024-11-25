  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Серхио Перес о 10-м месте: «Не ожидали столь сильного износа шин и ошиблись со стратегией»
1

Серхио Перес о 10-м месте: «Не ожидали столь сильного износа шин и ошиблись со стратегией»

Перес признал ошибку со стратегией на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл», который после неудачи в квалификации стартовал в гонке с 17-й позиции, отметил, что скорость болида позволяла добиться большего, чем итоговое 10-е место на финише. Но он вместе с командой допустил ошибку, решив стартовать в гонке на шинах «хард».

«Мы не ожидали столь сильного износа шин, а также считали, что старт на «харде» даст нам возможность долго оставаться на трассе, а потом перейти на «медиум» для сравнительно короткого отрезка.

Но ничего не вышло. Трасса в начале заезда была очень грязной, наката на ней не было. В результате на шинах начался процесс грануляции. В результате второй отрезок на «медиуме» получился длинным, чтобы потом мы могли вернуться на «хард» и доехать до финиша.

К сожалению, все обернулось катастрофой – мы не ожидали настолько сильного износа шин. Наш темп позволял финишировать намного выше, но мы не смогли выжать максимум, потому что ошиблись со стратегией», – рассказал Перес.

Что случилось на Гран-при Вегаса: как Хэмилтон взлетел на подиум с 10-го? Мощь «Мерса» или конфуз «Феррари»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoРед Булл
logoСерхио Перес
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Расселл, Ферстаппен и Сайнс – лучшие пилоты Гран-при Лас-Вегаса по версии The Race, Хэмилтон – 6-й, Норрис – 7-й
320 минут назад
Ландо Норрис: «Я и «Макларен» не были психологически готовы к борьбе с Ферстаппеном с начала сезона»
246 минут назад
Тото Вольфф: «Шины на болидах «Мерседеса» вообще не проходили через фазу грануляции, это странно»
56 минут назад
Кристиан Хорнер: «Где-то на этапе в Монце начало казаться, что победа в чемпионате может ускользнуть от «Ред Булл»
1сегодня, 11:53
«Я не склонен к радикальным переменам и решениям». Макс Ферстаппен – о возможности перейти в «Мерседес»
2сегодня, 11:34
Джордж Расселл готов бороться за титул в 2025 году: «Нам нужно собраться с силами и еще немного усложнить Ферстаппену жизнь»
13сегодня, 11:17
Льюис Хэмилтон о прорыве на подиум: «Стартовать с поула не так весело, как преодолевать трудности»
9сегодня, 10:46
В «Ф-1» впервые в истории 7 многократных победителей и 4 команды с дублями за сезон
17сегодня, 10:13
Карлос Сайнс о непобедимости Ферстаппена: «На равной технике все сражаются, ошибаются и жалуются, любой гонщик оказывается человеком»
15сегодня, 09:50
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Лас-Вегаса-2024
35сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Катара-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 07:30
Эстебан Окон представил новый шлем, посвященный Капитану Америка
120 ноября, 07:38Кино
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 ноября, 06:45
Жак Вильнев: «Перестаньте говорить о том, что Перес вылетит из «Ф-1». У него есть контракт»
1315 ноября, 07:12
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото