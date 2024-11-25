Серхио Перес о 10-м месте: «Не ожидали столь сильного износа шин и ошиблись со стратегией»

Перес признал ошибку со стратегией на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл », который после неудачи в квалификации стартовал в гонке с 17-й позиции, отметил, что скорость болида позволяла добиться большего, чем итоговое 10-е место на финише. Но он вместе с командой допустил ошибку, решив стартовать в гонке на шинах «хард».

«Мы не ожидали столь сильного износа шин, а также считали, что старт на «харде» даст нам возможность долго оставаться на трассе, а потом перейти на «медиум» для сравнительно короткого отрезка.

Но ничего не вышло. Трасса в начале заезда была очень грязной, наката на ней не было. В результате на шинах начался процесс грануляции. В результате второй отрезок на «медиуме» получился длинным, чтобы потом мы могли вернуться на «хард» и доехать до финиша.

К сожалению, все обернулось катастрофой – мы не ожидали настолько сильного износа шин. Наш темп позволял финишировать намного выше, но мы не смогли выжать максимум, потому что ошиблись со стратегией», – рассказал Перес .

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