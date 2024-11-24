Оскар Пиастри: «Теперь все внимание – на Кубок конструкторов»

Пиастри хочет помочь «Макларену» выиграть Кубок конструкторов.

Австралиец подвел итоги Гран-при Лас-Вегаса, отметив, что не ожидал столкнуться с такими проблемами с износом шин по ходу заезда:

«В квалификации у нас была пара идей относительно причин того, почему мы не очень хорошо выступили в третьем сегменте. Но вот гонка, как мне кажется, точно сложилась тяжелее, чем мы ожидали.

В особенности в моем случае – работать с шинами на дистанции гонки было намного, намного тяжелее, чем я ожидал. То есть, мы предполагали трудности из-за грануляции покрышек, но она оказалась очень сильной – намного сильнее чем то, чего мы опасались. Это стало неожиданностью – и нам предстоит разобраться в причинах возникновения этой проблемы.

Что касается штрафа за ошибку на старте (Пиастри чуть-чуть не попал в разметку бокса на стартовой решетке), то мне не показалось, что я выехал за пределы разметки. Но раз мне дали штраф – значит, я ошибся. Это оказало некоторое влияние на нашу гонку, после первого пит-стопа (отбыв штраф) мы оказались чуть дальше, чем могли бы. Но этот штраф явно был не самой главной нашей проблемой сегодня».

Пиастри добавил, что в оставшихся гонках сделает все возможное, чтобы помочь «Макларену » выиграть Кубок конструкторов. По итогам этапа в Лас-Вегасе отрыв «Макларена» от «Феррари » сократился до 24 очков:

«Мы не выигрывали Кубок конструкторов 25 лет, так что да, для команды это будет очень многое значить. И для меня лично будет круто, если я смогу помочь команде достичь этой цели. Да, конечно, хотелось бы забраться повыше и в личном зачете, но сейчас, когда судьба титула уже решилась, это уже мало что значит. Так что все внимание – на Кубок конструкторов».

Ферстаппен добил сомнения в величии: вывез четвертый титул «Ф-1» без суперболида – на гении

Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона