Ландо Норрис: «Идеальный сезон не позволил бы выиграть титул»

Норрис уверен, что идеальные выступления не помогли бы опередить Ферстаппена.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис проанализировал поражение в борьбе за титул с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном после Гран-при Лас-Вегаса.

«Я очень горжусь всей командой – тем, что мы боролись так долго, что начали настигать и догоняли настолько, насколько получилось.

На старте сезона мы были четвертой командой. «Ред Булл» никогда не был четвертой командой или худшей – скажем так, вообще. Просто наше отставание с начала сезона было слишком большим, и мы не могли это сделать – соперники были слишком сильными.

Следующий сезон мы начнем с болидом, который, как мы полагаем, позволит сражаться за чемпионство с первого же этапа. Такого не удавалось в последние шесть лет, так что жду с нетерпением.

Однако я горжусь тем, чего мы достигли. Моя первая победа в «Формуле-1», первые три [победы]. Никто другой не сражался с ним – это был я, это был «Макларен ».

Могли бы мы сделать какие-то вещи лучше? Без всяких сомнений. Считаю ли я, что мы могли выиграть титул, проведя идеальный сезон? Не считаю. Так что я доволен тем, что стал вторым», – заявил британец.

Норрис ответил на вопрос о борьбе в Кубке конструкторов и своем отношении к тому, что в Вегасе «Мерседес» помешал главным соперникам «Макларена» – «Феррари »:

«Я не думаю о таких вещах, я думаю о том, какой плохой была наша машина сегодня. Вот что меня беспокоит – не сила «Мерседеса », а наша плохая форма на протяжении всего уик-энда.

Безусловно, мы должны серьезно поработать над болидом. Пилотировать слишком тяжело. В таких условиях машина не работает. Она не работала на многих других автодромах, где были схожие условия, но порой нам удавалось выжать из нее все – даже в тех случаях, когда люди думали, что у нас лучший болид, хотя это совсем не так.

Мы все равно выиграли некоторые из тех гонок, проводили отличные уик-энды. Но в этот раз, пусть мне и кажется, что я пилотировал довольно хорошо, мне вообще не удавалось выжать больше. Если бы я попытался, то, наверное, оказался бы в стене».

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