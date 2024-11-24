Фернандо Алонсо: «Соперникам Ферстаппена не удавалось сильно его запугать. Надеюсь, теперь моя очередь, и я изменю историю»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что поздравил гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с четвертым чемпионством, а также выразил готовность бросить вызов нидерландцу.
«Я разговаривал с ним ранее, на параде пилотов, а затем на взвешивании. Я поздравил его с сезоном. Думаю, он должен очень гордиться, потому что у него не было лучшей машины на протяжении значительной части чемпионата. Но он не проявлял слабости, не ошибался и заработал все очки, которые мог заработать, и даже больше – иногда благодаря собственным выступлениям.
Лучший пример – Бразилия, где он выиграл гонку только благодаря таланту. Не думаю, что машина это позволяла. Он был лучшим. Он лучший гонщик в этом году, и мы должны его поздравить и продолжать искать недостатки – прямо сейчас кажется, что их нет.
Каждому, кто сражался с Максом за титулы, не удавалось сильно его запугать. Надеюсь, теперь моя очередь, и я изменю историю», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1» с улыбкой после Гран-при Лас-Вегаса.
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