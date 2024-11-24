Фредерик Вассер: «Феррари» не может быть удовлетворена тем, что минимизировала возможные потери на Гран-при Лас-Вегаса»

Вассер ожидал от «Феррари» лучшего выступления на Гран-при Лас-Вегаса.

Руководитель Скудерии подвел итоги гонки, отметив, что команда рассчитывала на большее, чем третья и четвертая позиция на финише заезда:

«Сегодня была очень трудная гонка. На первом отрезке у нас были большие проблемы с шинами «медиум», а к концу отрезка мы начали терять по 2 секунды на круге. В то время как на «харде» у нас был хороший темп.

Мы не можем быть удовлетворены тем, что смогли минимизировать возможный ущерб на этом Гран-при. Сегодня «Мерседес» хотел победить, а мы заработали на 12 очков больше «Макларена» и на 15 или 17 очков больше «Ред Булл». Теперь, чтобы победить в Кубке конструкторов, нам нужно заработать на 12 очков больше «Макларена» в каждой из двух оставшихся гонок. Сегодня у нас были неплохие отрезки и довольно слабые отрезки. В любом случае, в следующий раз нам нужно будет выступить лучше».

Также Вассер высказался о конфликте между гонщиками «Феррари » – Леклер был очень недоволен действиями Сайнса и нарушением договоренности с его стороны, о чем сообщил команде по радио после финиша, не выбирая выражений:

«У меня пока не было возможности поговорить с гонщиками, поскольку я был занят на подиуме и давая обязательные интервью. В любом случае, мы все обсудим на итоговом брифинге после гонки.

Вообще мы хотели провести двойной пит-стоп (обслужить обе машины на одном круге), но замешкались, и поплатились за это потерей нескольких драгоценных секунд. Затем мы думали о том, чтобы продлить отрезок для Карлоса Сайнса , а затем пропустили нужный круг для проведения пит-стопа. Ситуация была очень сложная, они находились под давлением».

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«Мне надоело быть милым и вежливым – это бьет по мне каждый ###### раз». Леклер недоволен действиями Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса