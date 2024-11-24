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Макс Ферстаппен: «Это был трудный сезон, и он многому меня научил»

Ферстаппен поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула.

Пилот «Ред Булл» на Гран-при Лас-Вегаса финишировал пятым, при этом опередив своего конкурента в борьбе за титул Ландо Норриса из «Макларена».

Этот результат позволил Ферстаппену выиграть свой уже четвертый подряд титул чемпиона «Формулы-1».

«Это был длинный сезон. Мы потрясающе начали чемпионат, почти как в приятном путешествии, но потом начались трудные времена. Но как команда мы держались вместе, продолжали работать над улучшением машины, и в итоге довели дело до конца.

Я очень горжусь всеми ребятами и благодарен им за все, что они для меня сделали. И да, я никогда бы не мог представить, что буду стоять здесь в статусе четырехкратного чемпиона «Формулы-1». Так что да, в данный момент я чувствую облегчение, и немного гордости.

И да, без сомнений, это был очень трудный сезон. Временами он был трудным и на человеческом уровне и мне нужно было стараться держать себя в руках, сохранять спокойствие.

В каком-то смысле я бы все же предпочел, чтобы все сложилось так, как в прошлом сезоне, мне тогда все очень понравилось. Но этот сезон, опять же, очень многому меня научил и я горжусь тем, как мы справились с этими испытаниями как одна команда. Так что да, это в каком-то смысле делает нынешний сезон по-своему прекрасным», – рассказал Ферстаппен.

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Что случилось на Гран-при Вегаса: суперзрелый поход Ферстаппена за четвертым титулом «Ф-1» затмил великолепие Хэмилтона

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoГран-при Лас-Вегаса
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