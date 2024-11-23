Андреа Стелла: «Болиды функционируют вне привычного «рабочего окна». Это основная причина проблем «Макларена»

В «Макларене» назвали причину проблем с квалификационным темпом в Лас-Вегасе.

Руководитель «Макларена » объяснил, почему команда слабо выступила в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, где Ландо Норрис стал шестым, а Оскар Пиастри – восьмым.

«С точки зрения условий здесь мы наткнулись на необычную ситуацию. Здесь очень холодно и очень низкий уровень сцепления. Есть необходимость в извлечении наибольшей максимальной скорости.

Выходит так, что болиды функционируют вне привычного «рабочего окна», в рамках которого вы разрабатывали и оптимизировали их. Мы должны сказать, что в таких условиях нам сложно постоянно поддерживать сцепление. Сегодня было трудно собрать хорошие круги.

В каждой попытке мы сталкивались с проблемами тут и там, но в целом я бы сказал, что основная причина, почему мы не на привычных позициях, заключается в том, что болид не работает так, как надо, в такой конфигурации и при таких условиях.

Надеюсь, завтра в гонке, как только пилоты начнут проезжать последовательно один круг за другим и появится возможность привести шины в нужную температуру, условия вернутся к «рабочему окну» и мы сможем стать более конкурентоспособными», – сказал Стелла .

Гран-при Лас-Вегаса-2024. Расселл выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й, Ферстаппен – 5-й, Норрис – 6-й