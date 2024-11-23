Фернандо Алонсо: «Вряд ли «Астон Мартин» удастся прибавить в этом году»

Алонсо пессимистично оценил перспективы «Астон Мартин» в оставшихся гонках.

Испанец подвел итоги квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, в которой ни ему, ни Лансу Строллу не удалось выйти во второй сегмент.

Также Фернандо добавил, что впереди команду ждет тяжелая гонка, и что «Астон Мартин » вряд ли удастся прибавить на оставшихся этапах сезона.

«Было тяжело, но нас это не удивляет, ведь проблемы с болидом возникают у нас на протяжении последних четырех-пяти месяцев. Иногда нам удается проходить во второй сегмент квалификации, иногда нет. К сожалению, в этот раз скорости нам не хватило.

Впереди нас ждет тяжелая гонка, ведь мы стартуем с 17-й и 20-й позиции (Стролл будет стартовать 19-м после штрафа Боттаса). И разумеется, мы хотим прибавить, стать лучше. Но нам вряд ли удастся сделать это в нынешнем году. До конца сезона три гонки, основное внимание команды уже сосредоточено на подготовке к следующему сезону.

Что касается гонки, то стартуя так далеко обычно приходится немного рисковать со стратегией. И мы точно не пойдем обычным путем. Но я думаю, что для попадания в очковую зону нам понадобится немного везения. Несмотря на все это, мы сохраняем позитивный настрой, хоть и понимаем, что оставшиеся гонки будут для нас довольно болезненными», – рассказал Алонсо .

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