Шарль Леклер: «Разочарован 4-м местом. Без понятия, что я сделал не так, но ничего не работало на последнем круге»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер проанализировал результаты квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Монегаск стал четвертым, его напарник Карлос Сайнс – вторым.
«Карлос очень здорово себя проявил, всегда был в нужном рабочем окне – мне не удалось. Если посмотреть на первый, второй, третий сегменты, кто-то иногда оказывался быстрым, а иногда испытывал сильные проблемы.
Без понятия, что я сделал не так, однако на последнем круге в третьем сегменте передних шин просто не было, ничего не работало. Это разочаровывает и раздражает.
Учитывая все обстоятельства, день неплохой – мы впереди обеих машин «Макларена», а это здорово.
«Мерседес» в этом году действует агрессивно с шинами и испытывает проблемы с деградацией, но здесь это идет на пользу – получается куда быстрее доводить покрышки до нужной температуры, чем нам. У нас с этим большие проблемы в данный уик-энд.
Но, опять же, в целом ситуация не такая плохая. Я разочарован собой, потому что мог лучше сработать с шинами. Без понятия, что не так – я сделал все, что хотел сделать, но шины не были готовы. Надо посмотреть, хотя завтра это будет вторым приоритетом. Думаю, мы должны оказаться одними из лучших по гоночному темпу и деградации покрышек», – сказал Шарль.
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