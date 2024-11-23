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Шарль Леклер: «Разочарован 4-м местом. Без понятия, что я сделал не так, но ничего не работало на последнем круге»

Леклер озадачен четвертым местом в квалификации в Вегасе.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер проанализировал результаты квалификации к Гран-при Лас-Вегаса. Монегаск стал четвертым, его напарник Карлос Сайнс – вторым.

«Карлос очень здорово себя проявил, всегда был в нужном рабочем окне – мне не удалось. Если посмотреть на первый, второй, третий сегменты, кто-то иногда оказывался быстрым, а иногда испытывал сильные проблемы.

Без понятия, что я сделал не так, однако на последнем круге в третьем сегменте передних шин просто не было, ничего не работало. Это разочаровывает и раздражает.

Учитывая все обстоятельства, день неплохой – мы впереди обеих машин «Макларена», а это здорово.

«Мерседес» в этом году действует агрессивно с шинами и испытывает проблемы с деградацией, но здесь это идет на пользу – получается куда быстрее доводить покрышки до нужной температуры, чем нам. У нас с этим большие проблемы в данный уик-энд.

Но, опять же, в целом ситуация не такая плохая. Я разочарован собой, потому что мог лучше сработать с шинами. Без понятия, что не так – я сделал все, что хотел сделать, но шины не были готовы. Надо посмотреть, хотя завтра это будет вторым приоритетом. Думаю, мы должны оказаться одними из лучших по гоночному темпу и деградации покрышек», – сказал Шарль.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМерседес
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoФормула-1
logoГран-при Лас-Вегаса
logoКарлос Сайнс
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