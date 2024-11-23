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Льюис Хэмилтон: «Вплоть до третьего сегмента все шло хорошо. Вероятно, дело в шинах и температуре»

Хэмилтон объяснил неудачу в квалификации в Лас-Вегасе нестабильной машиной.

Пилот «Мерседеса» подвел итоги сессии, по результатам которой будет стартовать 10-м на завтрашнем Гран-при Лас-Вегаса.

По словам Хэмилтон, машина отлично работала вплоть до третьего сегмента, а затем, вероятно, «выпала» из «рабочего окна настроек»

«В третьем сегменте ощущения от управления машиной изменились, стабильность поведения машины по какой-то причине просто исчезла. В других сессиях все было нормально. Но в итоге мне просто не удалось собрать вместе хороший круг.

Вплоть до третьего сегмента все шло хорошо. Вы и сами могли видеть мой темп. Но затем заднюю ось машины почему-то начало срывать.

Думаю, дело в шинах. Но при этом, то есть, мы даже не до конца понимаем, почему в целом так быстры здесь. Вероятно, дело в температурах.

Но с шинами работать сложно. Именно поэтому мы поехали на второй прогревочный круг – и я думаю, что в моем случае это было ошибкой», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
logoМерседес
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoГран-при Лас-Вегаса
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