Гельмут Марко: «Ферстаппен оказался впереди Норриса, с этой точки зрения все складывается неплохо»

Гельмут Марко надеется на титул Ферстаппена по итогам гонки в Лас-Вегасе.

Советник и куратор молодежной программы «Ред Булл » подвел итоги квалификации, признав, что у Макса Ферстаппена была возможность оказаться выше 5-й позиции.

Тем не менее, по мнению Марко , ключевой задачей на гонку в любом случае является победа над Ландо Норрисом и официальное завоевание Ферстаппеном титула чемпиона 2024 года.

«Я был настроен оптимистично, считая, что мы можем попасть в топ-4. И это определенно было возможным. Но на втором секторе у Макса был один неприятный момент в 9-м повороте – в этом эпизоде он мог потерять около 0,2-0,3 секунды (разница между 5-м и 2/3-м местом).

Тем не менее, после того что было на свободных заездах, это хорошее выступление, а гонка будет длинной. В любом случае, мы оказались впереди Ландо Норриса , так что с этой точки зрения все складывается неплохо.

Мы постараемся остаться впереди Норриса на старте гонки, ну а дальше все будет зависеть от того, с одним или с двумя пит-стопами мы сможем проехать гонку. В текущей ситуации, учитывая поведение шин, ясности в этом вопросе пока нет. Но, как бы там ни было, по итогам гонки у нас есть шанс оформить завоевание титула», – рассказал Марко.

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