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Кристиан Хорнер: «Ферстаппену еще не гарантирован титул»

Хорнер допустил сценарий, при котором Ферстаппен упустит титул.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что судьба личного чемпионства пока не решена в пользу Макса Ферстаппена, хотя соперник из «Макларена» Ландо Норрис сохраняет лишь математические шансы.

«Мы не считаем, что титул гарантирован. Нам все еще нужно завершить три гонки и показать результат.

Макс в этом году выступает блестяще, он провел ряд выдающихся гонок», – подчеркнул босс на Гран-при Лас-Вегаса.

Зак Браун: «Потребуется чуть ли не чудо для титула Норриса, «Макларен» сосредоточен на Кубке конструкторов»

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
logoРед Булл
logoГран-при Лас-Вегаса
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
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