Кристиан Хорнер: «Ферстаппену еще не гарантирован титул»

Хорнер допустил сценарий, при котором Ферстаппен упустит титул.

Руководитель «Ред Булл » Кристиан Хорнер считает, что судьба личного чемпионства пока не решена в пользу Макса Ферстаппена , хотя соперник из «Макларена » Ландо Норрис сохраняет лишь математические шансы.

«Мы не считаем, что титул гарантирован. Нам все еще нужно завершить три гонки и показать результат.

Макс в этом году выступает блестяще, он провел ряд выдающихся гонок», – подчеркнул босс на Гран-при Лас-Вегаса.

Зак Браун: «Потребуется чуть ли не чудо для титула Норриса, «Макларен» сосредоточен на Кубке конструкторов»

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