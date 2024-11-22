Кристиан Хорнер: «Ферстаппену еще не гарантирован титул»
Хорнер допустил сценарий, при котором Ферстаппен упустит титул.
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что судьба личного чемпионства пока не решена в пользу Макса Ферстаппена, хотя соперник из «Макларена» Ландо Норрис сохраняет лишь математические шансы.
«Мы не считаем, что титул гарантирован. Нам все еще нужно завершить три гонки и показать результат.
Макс в этом году выступает блестяще, он провел ряд выдающихся гонок», – подчеркнул босс на Гран-при Лас-Вегаса.
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Magazin
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