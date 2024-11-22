Ландо Норрис: «Темп «Макларена» на длинной дистанции меня шокировал»

Норрис подвел итоги первых практик перед Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Макларена » отметил, что остался недоволен темпом болида на длинной дистанции, но отметил неплохую скорость в квалификационном режиме.

«День прошел так себе. Думаю, с «пустыми» баками наш темп был неплохим. А вот темп с полными баками, на длинной дистанции, меня просто шокировал. Так что нам предстоит во многом разобраться.

При таком сочетании факторов и условий у нас порой начинаются проблемы с грануляцией передних покрышек, я в этом не очень хорош. Данный фактор всегда был для меня проблемой.

Но у нас предостаточно времени, чтобы хорошо поработать и во всем разобраться. Но в целом, мы немного смотрелись с «пустыми» баками, и плохо с полными, на длинной дистанции», – рассказал Норрис .

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