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На трассе Гран-при Лас-Вегаса заменили люки

Трассу в Лас-Вегасе улучшили перед стартом этапа «Ф-1».

«Ф-1» поменяла канализационные люки на трассе Гран-при Лас-Вегаса: значительная часть была заасфальтирована, оставшаяся – еще более тщательно закреплена.

Изменения связаны с прошлогодним инцидентом во время пятничных практик: пилот «Феррари» Карлос Сайнс наехал на незакрепленный люк, который серьезно повредил болид.

Команде пришлось менять элементы силовой установки, и она попросила ФИА не давать за это штраф, так как причина поломки заключалась в трассе. Стюарды отказались, сославшись на отсутствие подобных возможностей в регламенте, и дали испанцу штраф в 10 позиций на старте.

Сайнс ожидает, что в этом году ситуация станет лучше:

«После случившегося в прошлом году я надеюсь, что в этом все исправили, потому что так будет намного лучше для гонки и для всех – в том числе, очевидно, для пилотов и безопасности. Для меня это желание номер один», – сказал пилот «Феррари».

Гран-при Вегаса бесил и смешил люками, ценами, блоком гонки «Ф-1» от местных. Что-то исправили? 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Autosport
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФеррари
logoКарлос Сайнс
logoФормула-1
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