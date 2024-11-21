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Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» было несколько уик-эндов без очков – в Лас-Вегасе нужно изменить ситуацию»

Алонсо надеется заработать очки на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Астон Мартин» оценил перспективы команды на предстоящем этапе, отметив необходимость улучшать положение коллектива в общем зачете.

«Очевидно, что это очень сложная трасса – как и скоростной трек городского типа, где важна работа болида на торможении. Похоже на Баку.

Стены совсем близко, ошибку допустить очень легко – этого нужно стараться избегать. Нужно поймать хороший ритм.

У нас было несколько уик-эндов, в которых мы вообще не набирали очки, и сейчас нам нужно изменить ситуацию», – рассказал Алонсо.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
logoФернандо Алонсо
logoГран-при Лас-Вегаса
logoАстон Мартин
logoФормула-1
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