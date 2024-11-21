Фернандо Алонсо: «У «Астон Мартин» было несколько уик-эндов без очков – в Лас-Вегасе нужно изменить ситуацию»
Алонсо надеется заработать очки на Гран-при Лас-Вегаса.
Пилот «Астон Мартин» оценил перспективы команды на предстоящем этапе, отметив необходимость улучшать положение коллектива в общем зачете.
«Очевидно, что это очень сложная трасса – как и скоростной трек городского типа, где важна работа болида на торможении. Похоже на Баку.
Стены совсем близко, ошибку допустить очень легко – этого нужно стараться избегать. Нужно поймать хороший ритм.
У нас было несколько уик-эндов, в которых мы вообще не набирали очки, и сейчас нам нужно изменить ситуацию», – рассказал Алонсо.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
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