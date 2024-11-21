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Шарль Леклер о влиянии Вассера: «Феррари» стала чувствовать себя увереннее, у нас больше не случается эмоциональных перепадов»

Леклер отметил влияние Вассера на работу «Феррари».

Пилот Скудерии высказался о шансах команды на Гран-при Лас-Вегаса и вероятности обойти «Макларен» в Кубке конструкторов, учитывая преображение динамики развития коллектива:

«Мы в 36 очках позади «Макларена». Это не так уж далеко. Мы знаем, что у нас есть достаточно неплохие шансы [обойти «Макларен»], но я бы не сказал, что мы четко на этом сосредоточены. Мы идем вперед шаг за шагом, гонку за гонкой. Перед началом уик-энда в Лас-Вегасе мы настроены позитивно – мы считаем, что можем сильно смотреться на этой трассе. Но при этом я думаю, что борьба между «Феррари», «Маклареном» и «Ред Булл» будет очень плотной. И нам нужно выступить лучше своих конкурентов, а дальше будет видно. Но да, победа в Кубке конструкторов остается целью «Феррари».

Леклера попросили прокомментировать слова Оскара Пиастри – пилот «Макларена» назвал фаворитом Гран-при Лас-Вегаса именно «Феррари»:

«Ну, в «Макларене» часто так говорят, такое происходит не впервые. Они постоянно говорили, что считают очевидным фаворитом «Ред Булл», а потом сами выигрывали гонку. По мне так сложно предсказать, что именно случится в гонке, три команды очень близки по скорости. Да, в прошлом году мы смотрелись здесь очень сильно, и я надеюсь, что мы сможем поддержать уровень 2023 года и на этот раз выиграть в гонке. Тем не менее, мне сложно давать прогнозы до того, как мы проедем по трассе хотя бы пару кругов».

Также Леклер высказался об изменении общей атмосферы в Маранелло с течением времени и работе команды под руководством Фредерика Вассера:

«В Маранелло все очень спокойно, и это хороший знак. Мне кажется, что год или два назад такой атмосферы у нас не было, ощущения были совсем другими, мы были более чувствительными, острее реагировали на происходящее.

Сейчас все уже не так. Мы стали намного увереннее себя чувствовать как команда, у нас больше не случается эмоциональных перепадов. И я думаю, что все это происходит благодаря Фреду Вассеру. Мы движемся вперед шаг за шагом и разбираемся с каждой проблемой по отдельности».

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: formu1a.uno
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoФредерик Вассер
logoМакларен
logoГран-при Лас-Вегаса
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