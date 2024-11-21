Макс Ферстаппен: «Пошутил, что надеюсь заболеть перед общей презентацией ливрей, а люди восприняли слишком серьезно»

Ферстаппен заявил, что его шутку о болезни не поняли.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен объяснил, что не будет намеренно пропускать первую в истории совместную презентацию ливрей всех команд «Формулы-1».

Шоу пройдет в феврале, перед стартом сезона-2025. Играя с друзьями, трехкратный чемпион мира сообщил, что надеется заболеть, чтобы не участвовать в мероприятии.

«Нет, я шутил на стриме, а люди всегда воспринимают все слишком серьезно.

Считаю, для «Формулы-1» здорово, что будет презентация всех машин, всех ливрей. Мы тоже там будем. Я пошутил, что надеюсь заболеть, а все подумали, что это правда.

Посмотрим, как все пойдет. Такого никогда не было раньше», – заявил нидерландец перед Гран-при Лас-Вегаса.

Все команды «Ф-1» проведут совместную презентацию ливрей на сезон-2025 впервые в истории

Макс Ферстаппен: «Надеюсь, буду болеть во время общей презентации ливрей»