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Карлос Сайнс о прогрессе «Феррари»: «Именно это делает меня счастливым, даже когда я думаю о грядущем уходе – что я смог внести свой вклад»

Сайнс доволен прогрессом «Феррари» в этом сезоне.

Пилот Скудерии покинет команду по окончании этого чемпионата и продолжит карьеру в «Уильямсе». В то время как его место в «Феррари» займет Льюис Хэмилтон.

Несмотря на это Сайнс отметил, что получает большое удовольствие от выступлений в нынешнем сезоне, поскольку чувствует удовлетворение от того, что помогает команде прогрессировать.

«Я покидаю команду в хорошем расположении духа. Тот факт, что мне в этом году удалось выиграть две гонки, а Шарлю Леклеру еще три, является демонстрацией всей той работы, проделанной командой в последние годы.

Как и то факт, как команде теперь удается выступать в воскресных гонках – что в этом году мы построили машину, которая очень хорошо проявляет себя именно в гонках, в то время как в прошлом году это было нашей слабой стороной.

О том же говорим и тот факт, что в последнее время нам удалось прибавить и в квалификациях, что в этом сезоне было нашим слабым местом. Все это показывает, что команда отлично работает как единое целое.

Мы движемся в правильном направлении. Слабые места и проблемы середины сезона были устранены. Проблемы с квалификацией устранены. Наши слабые стороны в плане стратегии, которые были видны два года, тоже устранены. Как устранены и проблемы с подпрыгиванием болида, проявившиеся в середине сезона.

Есть вещи, которые просто очень хорошо работают, а команда здорово работает сообща. Все это позволяет мне гордиться тем, чего мы добились. Ведь прямо сейчас у нас собрана очень хорошая команда.

И именно это делает меня счастливым, даже когда я думаю о грядущем уходе – что я смог внести в это свой вклад. Хотя в то же время мне немного грустно от того, что в следующем году меня здесь уже не будет», – рассказал Сайнс.

Карлос Сайнс: «Отец на 100 процентов уверен в «Ауди», но чутье подсказало выбрать «Уильямс»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoКарлос Сайнс
logoЛьюис Хэмилтон
logoШарль Леклер
logoУильямс
logoФеррари
logoФормула-1
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