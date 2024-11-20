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  • Гельмут Марко: «Если «Ред Булл» выиграет чемпионат, главным образом это случится благодаря Ферстаппену»
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Гельмут Марко: «Если «Ред Булл» выиграет чемпионат, главным образом это случится благодаря Ферстаппену»

Марко оценил шансы в борьбе за титул в личном и командном зачете.

Советник «Ред Булл» отметил, что с учетом проблем с машиной в этом сезоне итоговый успех будет возможен главным образом благодаря выступлениям Макса Ферстаппена.

На данный момент Ферстаппен опережает Ландо Норриса на 62 очка и может оформить завоевание титула уже на ближайшем Гран-при Лас-Вегаса.

В то же время в Кубке конструкторов «Ред Булл» занимает третье место, отставая на 13 очков от «Феррари», и на 49 очков от лидирующего «Макларена».

«На самом деле, для нас все выглядит не так уж плохо. На этапе в Бразилии наша машина была быстра и в сухих условиях, хотя в дождь Макс оказался в своей отдельной лиге.

Если в этом году мы выиграем чемпионат, то главным образом это случится благодаря Максу. Благодаря выдающемуся мастерству пилотажа Максу удалось скрыть слабости «Ред Булл» в те моменты, когда наша машина работала не очень хорошо.

Что касается Кубка конструкторов – ну, если мы хорошо проведем три оставшихся Гран-при, то может у нас что-то и получится», – рассказал Марко.

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoГельмут Марко
logoРед Булл
logoГран-при Лас-Вегаса
logoФеррари
logoМакларен
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
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