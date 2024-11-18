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  • Ландо Норрис: «Еще 10 гонок назад понимали, что в конце сезона «Макларен» будет бороться за Кубок конструкторов с «Феррари», а не с «Ред Булл»
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Ландо Норрис: «Еще 10 гонок назад понимали, что в конце сезона «Макларен» будет бороться за Кубок конструкторов с «Феррари», а не с «Ред Булл»

Норрис высказался о борьбе за Кубок конструкторов.

Пилот «Макларена» отметил, что хотя в личном зачете его главным конкурентом очевидно является Макс Ферстаппен, для команды основной приоритет на данный момент – это борьба за Кубок конструкторов. И что в командном зачете главным конкурентом «Макларена» является не «Ред Булл», а «Феррари».

За три Гран-при до конца сезона «Макларен» опережает «Феррари» в общем зачете на 36 очков. Последний раз команда «Макларен» выигрывала Кубок конструкторов в 1998 году.

«Если рассуждать о борьбе за Кубок конструкторов, то перед «Ред Булл» стоит заметно более сложная задача, им нужно сделать намного больше (чтобы добиться успеха). Так что с учетом ситуации они могут позволить себе не так сильно рисковать.

Думаю, мы неплохо проявили себя, стараясь держаться подальше от неприятностей, стараясь не разбивать машины. У нас была пара неудачных уик-эндов – иногда проблемы возникали у меня, а иногда у Оскара. Но нам в любом случае нужно выступать лучше. Особенно если мы говорим о борьбе с «Феррари». Нам нужно, чтобы обе наши машины каждый уик-энд боролись за самые высокие места.

На самом деле то, что в Кубке конструкторов нам главным образом предстоит бороться с «Феррари», было очевидно еще десять гонок назад. Было ясно, что «Макларену» и «Феррари» удалось набрать очень хорошую форму и что они смотрятся лучше «Ред Булл».

Так что да, вот уже где-то 10 гонок именно «Феррари» является нашим главным конкурентом. Мы уже тогда понимали, что в конце сезона будем бороться за Кубок конструкторов с «Феррари», а не с «Ред Булл», – рассказал Норрис.

Пик боя за титул «Ф-1»: у «Макларена», «Феррари» и «Ред Булл» сравнимые болиды! А кто фаворит?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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