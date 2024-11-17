Карлос Сайнс о прогрессе «Феррари»: «Нынешний болид ведет себя так, как должна вести себя машина «Формулы-1»

Сайнс отметил прогресс «Феррари» в работе с болидом.

Испанец рассказал, что в середине сезона у команды были проблемы с поведением машины, но доработки позволили устранить большинство проблем, благодаря чему «Феррари» начала на регулярной основе бороться за самые высокие места.

«Если вы спросите мое личное мнение, то по моим ощущениям мы сделали совсем небольшой шаг вперед с точки зрения непосредственно прибавки прижимной силы. Однако доработки, возможно, позволили сделать большой шаг вперед с точки зрения количества прижимной силы, которую вы в принципе можете использовать, в особенности в отношении настройки болида, жесткости подвески и так далее.

Я же просто рад тому, что машина уже не подпрыгивает так сильно, как раньше, что у нее есть хорошее окно рабочих настроек – если говорить о том, как в моем понимании вообще должна вести себя машина «Формулы-1». И то, с чем нам приходилось иметь дело в середине сезона, было неприемлемо, и та машина не очень хорошо управлялась.

Но в какой-то момент нам удалось скорректировать ситуацию. И я рад, что усилия команды окупились, потому что нынешний болид ведет себя так, как должна себя вести машина «Формулы-1», – рассказал Сайнс.

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