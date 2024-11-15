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Сайнс выступит за «Уильямс» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона

Сайнс проведет за «Уильямс» тесты в Абу-Даби.

Пилот «Феррари», чей контракт с итальянской командой истекает по окончании 2024 года, получил разрешение досрочно начать работу в «Уильямсе», где он начнет выступать со следующего сезона.

Благодаря этому Сайнс сможет выступить за «Уильямс» на тестах, которые традиционно проходят на трассе «Яс-Марина» на неделе после Гран-при Абу-Даби.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон, который сменит Сайнса в Скудерии, напротив – не сможет провести данные тесты за «Феррари», поскольку будет вынужден участвовать в рекламных мероприятиях по условиям своего контракта.

Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Ред Булл» сказал бы «Уильямсу»: «Оставьте Колапинто и дайте Сайнса. Сейчас за Карлоса получите деньги, через год – нет»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoФеррари
logoУильямс
тесты Формула-1
logoКарлос Сайнс
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
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