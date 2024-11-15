«Уильямс» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса

«Уильямс » выступит в Лас-Вегасе с обновленной ливреей.

Новый вариант ливреи будет использовать только на одном Гран-при – в рамках сотрудничества с компанией Keeper, которая является одним из спонсоров «Уильямса».

Все деньги команд «Ф-1»: каждая правда теперь прибыльна? Бюджеты – от $150 до 700 млн