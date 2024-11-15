«Уильямс» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса
«Уильямс» выступит в Лас-Вегасе с обновленной ливреей.
Новый вариант ливреи будет использовать только на одном Гран-при – в рамках сотрудничества с компанией Keeper, которая является одним из спонсоров «Уильямса».
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Уильямса»
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