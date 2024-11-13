Организаторы не планируют проводить спринт в рамках Гран-при Лас-Вегаса

Организаторы не готовы проводить спринт в Лас-Вегасе.

По словам операционного директора «Формулы-1» Эмили Фрэйзер, организация гоночного уик-энда со спринтом в рамках Гран-при Лас-Вегаса усложнит и без того очень непростую работу людей, которые занимаются проведением гонки.

«Нас вполне устраивает вариант с проведением спринтов в Майами и Остине, ведь здесь [на Гран-при Лас-Вегаса] и так вполне достаточно событий и нас все устраивает. Мы добавляем в уик-энд гонки поддержки и будем развивать программу в последующие годы.

При этом я не думаю, что люди осознают, насколько сложнее проводить эту гонку в сравнении со всеми остальными Гран-при на городских трассах. Потому что реальность такова, что трассу приходится сначала открывать, а потом закрывать.

И делать это приходится 46 раз – люди не осознают, насколько сложнее проводить эту гонку в сравнении с другими. Если добавить к уик-энду еще и спринт, это лишь повысит напряжение и нервозность, начнут возникать вопросы вроде: «А мы точно успеем починить трассу, если случится какой-то инцидент?»

Даже в сравнении с Гран-при Сингапура сложность проведения Гран-при Лас-Вегаса намного выше. Я была на последней гонке в Сингапуре и общалась с промоутерами, и они говорили мне, что не понимают, как у нас получается вот так открывать и закрывать трассу.

Например, в Сингапуре в рамках гоночного уик-энда дороги перекрываются на семь дней. Вы можете себе представить, чтобы мы вместе с городским советом перекрыли дороги в Лас-Вегасе на семь дней? Это просто невозможно, в буквальном смысле», – рассказала Прэйзер.

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