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Андреа Кими Антонелли: «Авария в Монце поможет стать сильнее психологически»

Разбитый болид «Мерседеса» стал суровым уроком для Антонелли.

Пилот «Формулы-2» Андреа Кими Антонелли, в 2025 году переходящий в команду «Формулы-2» «Мерседес», рассказал об аварии во время дебютной практики перед Гран-при Италии.

«В Монце был эмоциональный момент. Это одна из моих двух домашних гонок, вокруг было столько шума, и, пожалуй, можно сказать, что случившееся в первой тренировке стало суровым уроком.

Я получил удовольствие от пары кругов, которые успел проехать, тем более перед домашними трибунами. Это воспоминание, которое останется со мной надолго.

С психологической точки зрения это также поможет мне стать сильнее. Команда очень помогла мне. Меня научили справляться с такими моментами и преодолевать их, не переживая слишком сильно», – признался итальянский гонщик.

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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт команды «Мерседес»
Гран-при Италии
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