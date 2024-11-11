Ландо Норрис о молодых пилотах: «Есть много гонщиков, способных сходу быть быстрыми в «Ф-1», но это самая простая часть работы»

Норрис высказался о появлении в «Ф-1» нескольких новичков.

Пилот «Макларена » отметил, что хотя в приглашении совсем молодых гонщиков есть риск, последние тенденции говорят о заметном повышении подготовки и смещению подхода команд.

В следующем сезоне велика вероятность, что в «Ф-1» на постоянной основе будут выступать сразу шесть молодых пилотов, для которых это будет дебютный полноценный сезон.

«Конечно, в этом по-прежнему есть риск. Но, как вы видите, действительно талантливые гонщики стали пробиваться наверх.

Когда я говорю это, то чувствую себя стариком, но, знаете, я говорю о ребятах вроде Лиама Лоусона , Оскара Пиастри , Франко Колапинто – мы видим много гонщиков, которые способны прийти в «Формулу-1» и справиться с задачей, которые хорошо проявляют себя в квалификациях и так далее.

При этом в контексте «Формулы-1» нужно помнить и о том, что «Ф-1» – это не один, два или три гоночных уик-энда. Это 24 Гран-при за сезон, это работа над развитием болида на протяжении нескольких сезонов. И да, как вы видите, есть много гонщиков, способных прийти в «Ф-1», сесть за руль болида и сходу оказаться быстрыми. Но это самая простая часть работы.

Самое сложное – и длительность всего этого. Это 24 Гран-при за сезон, это необходимость не разбивать машину в каждой гонке, необходимость не совершать глупых ошибок, помогать команде, быть лидером команды, смотреть не только на текущий сезон, но и в будущее, понимание того, когда нужно идти на жертвы ради следующего сезона.

Есть много вещей, которые делают гонщика более совершенным, полноценным, а не тем, кто может прийти в «Ф-1» и быть быстрым на одном Гран-при. Так что у этого есть две стороны. Но я все равно впечатлен – тем, как быстро сейчас молодые гонщики адаптируются к «Формуле-1», – рассказал Норрис .

«Гоночный Месси» качает «Ф-1»: Америка покорена! Теперь «Ред Булл» купит его за $20 млн?