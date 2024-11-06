Кристиан Хорнер о Ферстаппене: «Экклстоун сказал, что это одно из лучших выступлений, что он когда-либо видел»

Хорнер рассказал о звонке Экклстоуна после победы Ферстаппена.

Руководитель «Ред Булл » отметил, что бывший босс «Формулы-1» позвонил ему и поздравил команду с победой, а выступление Макса Ферстаппена в Бразилии назвал одним из лучших, что он вообще видел в жизни.

«После гонки мне позвонил Берни Экклстоун и сказал: «Я видел всех великих гонщиков, но это было одно из лучших выступлений, что я когда-либо видел».

Берни немного старше меня, так что видел больше, так что подобные слова от такого человека, как Берни – это большая честь.

Первый круг Макса был на одном уровне с тем, что было на «Донингтоне» в 1993 году. К третьему повороту он прошел уже шестерых соперников, и затем он был единственным в пелотоне, кто действительно прогрессировать и продолжал отыгрывать позиции.

И благодаря очень поздним торможениям ему удавалось обгонять соперников в первом повороте – будь то Льюис Хэмилтон, Оскар Пиастри, или Эстебан Окон на рестарте. А затем Макс просто контролировал ход гонки, с легкостью продолжая отрываться – порой отыгрывая по секунде на круге», – рассказал Хорнер .

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