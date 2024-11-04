  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Эмоционально я прошел путь от желания уничтожить все в боксах до победы в гонке»
3

Макс Ферстаппен: «Эмоционально я прошел путь от желания уничтожить все в боксах до победы в гонке»

Ферстаппен рассказал об эмоциях по ходу уик-энда в Бразилии.

Пилот «Ред Булл» неудачно выступил в квалификации, и с учетом штрафа за замену двигателя стартовал на Гран-при Сан-Паулу с 17-й позиции. Что в итоге не помешало ему одержать уверенную победу.

«Да, безусловно, результат это очень важен, потому что я ждал, что мы скорее потеряем очки. И теперь я просто хочу как можно чище провести остаток сезона.

Нет, я не думаю о том, чтобы обеспечить себе чемпионский титул уже на Гран-при Лас-Вегаса или чем-то подобном. Я просто хочу чисто провести оставшиеся гонки. Это важно. Да, хотелось бы выиграть поскорее, но команда прошла тяжелый путь.

Мы всегда стараемся не сбавлять оборотов. Я много всего перепробовал, стараясь сделать машину быстрее. Но с учетом старта с 17-й позиции ситуация не выглядела так, что мы сможем выиграть гонку. Так что да, для нас это невероятный результат.

Что касается того, как мы отыгрались, то эмоционально я прошел путь от желания уничтожить все в боксах до победы в гонке. Конечно, мне помог хороший старт. Мы хорошо провели первый круг, отыграли насколько позиций.

На какое-то время я застрял в паровозике позади Юки Цуноды и в этой ситуации нужно было просто сохранять спокойствие. Гонка была длинной, мы принимали верные решения. Когда некоторые поехали в боксы из-за дождя, мы остались на трассе, что было довольно рискованно.

В тот момент я думал, что буду рад просто удерживать машину на трассе. В какой-то момент условия на трассе стали такими, что нужно было останавливать все красными флагами. Ехать было просто невозможно. Даже на дождевых шинах. Было ощущение, что я управляю не болидом «Ф-1», а моторной лодкой или гидроциклом», – рассказал Ферстаппен.

Величие Ферстаппена в обгонах: посмотрите, что он сделал с соперниками под дождем в Бразилии

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
Гран-при Бразилии
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Льюис Хэмилтон: «Гонка была ужасной. Честно говоря, не могу дождаться окончания сезона»
521 минуту назад
Лиам Лоусон: «Чуть не разбил болид раз десять, пожалуй»
сегодня, 10:50
Андреа Стелла о личном титуле: «Макларен» наслаждался приключением. Математически Норрис в борьбе, но приоритет – Кубок конструкторов»
10сегодня, 10:25
Прорыв и рекорды Ферстаппена под дождем, двойной подиум «Альпин», 5 красных флагов в квалификации, Колапинто прочат место в «Ред Булл» и другие события Гран-при Сан-Паулу
сегодня, 09:55
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Сан-Паулу-2024
51сегодня, 09:40
Ферстаппен побил рекорд Алонсо по победам с разных стартовых позиций
4сегодня, 09:15
Ферстаппен выиграл впервые с июня и оторвался от Норриса на 62 очка
55сегодня, 08:50
Хэмилтон поздравил Ферстаппена с «потрясающим пилотажем», Макс ответил: «Спасибо, чел, признателен»
21сегодня, 08:18
Карлос Сайнс: «Толком не могу объяснить 2 аварии. Обычно я быстр под дождем, но сейчас это было невозможно»
5сегодня, 07:55
Шарль Леклер: «Феррари» минимизировала потери в Бразилии. Болидом было очень тяжело управлять, частично по моей вине»
8сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
129 октября, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото