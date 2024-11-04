Макс Ферстаппен: «Эмоционально я прошел путь от желания уничтожить все в боксах до победы в гонке»

Ферстаппен рассказал об эмоциях по ходу уик-энда в Бразилии.

Пилот «Ред Булл » неудачно выступил в квалификации, и с учетом штрафа за замену двигателя стартовал на Гран-при Сан-Паулу с 17-й позиции. Что в итоге не помешало ему одержать уверенную победу.

«Да, безусловно, результат это очень важен, потому что я ждал, что мы скорее потеряем очки. И теперь я просто хочу как можно чище провести остаток сезона.

Нет, я не думаю о том, чтобы обеспечить себе чемпионский титул уже на Гран-при Лас-Вегаса или чем-то подобном. Я просто хочу чисто провести оставшиеся гонки. Это важно. Да, хотелось бы выиграть поскорее, но команда прошла тяжелый путь.

Мы всегда стараемся не сбавлять оборотов. Я много всего перепробовал, стараясь сделать машину быстрее. Но с учетом старта с 17-й позиции ситуация не выглядела так, что мы сможем выиграть гонку. Так что да, для нас это невероятный результат.

Что касается того, как мы отыгрались, то эмоционально я прошел путь от желания уничтожить все в боксах до победы в гонке. Конечно, мне помог хороший старт. Мы хорошо провели первый круг, отыграли насколько позиций.

На какое-то время я застрял в паровозике позади Юки Цуноды и в этой ситуации нужно было просто сохранять спокойствие. Гонка была длинной, мы принимали верные решения. Когда некоторые поехали в боксы из-за дождя, мы остались на трассе, что было довольно рискованно.

В тот момент я думал, что буду рад просто удерживать машину на трассе. В какой-то момент условия на трассе стали такими, что нужно было останавливать все красными флагами. Ехать было просто невозможно. Даже на дождевых шинах. Было ощущение, что я управляю не болидом «Ф-1», а моторной лодкой или гидроциклом», – рассказал Ферстаппен.

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