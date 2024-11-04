Карлос Сайнс: «Толком не могу объяснить 2 аварии. Обычно я быстр под дождем, но сейчас это было невозможно»

Сайнс подвел итоги удручающего уик-энда в Бразилии.

Пилот «Феррари » Карлос Сайнс признался, что не до конца понимает, почему завершил квалификацию и гонку на Гран-при Сан-Паулу авариями.

«Я задел белую линию, это правда, но все остальные тоже ее использовали, и ничего не происходило. Да, очень жаль. В то же время я чувствовал себя совсем некомфортно в болиде, под дождем снова были странные ощущения. Трудно понять причину, но в нынешнем году пилотирование на мокрой трассе в этой машине всегда кошмар, можно сказать. Я никогда не был доволен машиной под дождем, и вот еще один пример. Обычно я быстр под дождем, но сейчас это было невозможно – в итоге две аварии, которые, откровенно говоря, я толком не могу объяснить.

Очень тяжелый день. И я допустил две ошибки, что нездорово для меня, а также для команды в Кубке конструкторов – извиняюсь за это. В то же время должен сказать, что вряд ли у меня были шансы на хорошие очки после старта с пит-лейн – даже учитывая то, где финишировали Чеко [Перес ] и Льюис [Хэмилтон]. Обгонять было очень тяжело, видимость была очень низкой, но это гонки. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь.

Я не переживаю, но да, надо выяснить, почему в этом сезоне ощущения на мокром треке никогда не оказывались хорошими», – поделился мыслями испанец.

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