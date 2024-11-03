Сайнс разбил болид, квалификация к Гран-при Сан-Паулу вновь прервана красными флагами

Гонщик «Феррари » Карлос Сайнс попал в серьезную аварию во втором сегменте дождевой квалификации к Гран-при Сан-Паулу.

Испанец развернулся в «эсках Сенны» и сильно ударился о барьеры. Задняя часть машины получила серьезные повреждения.

Сессию во второй раз прервали красными флагами.

За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:

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