Сайнс разбил болид, квалификация к Гран-при Сан-Паулу вновь прервана красными флагами
Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс попал в серьезную аварию во втором сегменте дождевой квалификации к Гран-при Сан-Паулу.
Испанец развернулся в «эсках Сенны» и сильно ударился о барьеры. Задняя часть машины получила серьезные повреждения.
Сессию во второй раз прервали красными флагами.
За ходом квалификации можно следить на странице нашего онлайна:
Супервоскресенье в «Ф-1»: новая попытка провести квалу, гонка – через 5 часов
Опубликовал: Михаил Ширяев
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