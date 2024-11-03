Сайнс попал в аварию и сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу

Сайнс сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу.

Пилот «Феррари » не удержал машину при прохождении 8-го поворота – в результате болид развернуло и унесло в заграждения. На момент схода Сайнс находился за пределами топ-10.

Из-за аварии испанца на трассе появилась машина безопасности.

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