Сайнс попал в аварию и сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу
Сайнс сошел с дистанции Гран-при Сан-Паулу.
Пилот «Феррари» не удержал машину при прохождении 8-го поворота – в результате болид развернуло и унесло в заграждения. На момент схода Сайнс находился за пределами топ-10.
Из-за аварии испанца на трассе появилась машина безопасности.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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