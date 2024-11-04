Джеймс Воулз: «У «Уильямса» было три невероятно крупных аварии всего лишь за несколько часов»
В воскресенье болид «Уильямса» разбили трижды: один раз – Алекс Албон в квалификации (после чего механики не смогли починить машину, и пилот пропустил гонку), дважды – Франко Колапинто (в гонке и квалификации).
Руководитель «Уильямса» обеспокоен ситуацией.
«У нас было три невероятно крупных аварии всего лишь за несколько часов. Предстоит колоссальный объем работы, чтобы разобраться с ситуацией с запасными частями перед этапом в Лас-Вегасе через несколько недель.
Природа «Формулы-1» заключается в том, что ты можешь достичь невероятных результатов и испытать неповторимые эмоции, но в то же время ты можешь столкнуться худшими моментами, которые только бывают в спорте. Думаю, будет справедливо сказать, что этот уик-энд относится ко второму случаю.
Наши соперники из «Альпин» были быстры в гонки, без сомнений. Они заслужили свои позиции [второе и третье место], но они собрали кучу очков и значительно поднялись в чемпионате [с девятого на шестое место], опустив нас на девятую строчку.
Я никогда не сдаюсь раньше времени – и в этот раз тоже. Мы будем бороться вплоть до клетчатого флага в Абу-Даби», – сказал Воулз.
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