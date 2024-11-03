Франко Колапинто: «Сегодня все складывалось не в пользу «Уильямса»
Колапинто извинился за аварии в Бразилии .
Пилот «Уильямса» дважды разбил болид на Гран-при Сан-Паулу – оба раза в воскресенье: во время основной квалификации (ее перенесли с субботы из-за сильных дождей) и гонки.
«Они [механики] отлично постарались, чтобы починить машину перед гонкой, а я вновь ее разбил. Мне очень жаль.
Это был очень сложный день, сегодня все складывалось не в нашу пользу. Думаю, машина была быстрой, мы заехали в боксы, чтобы поставить промежуточные, на трассе были целые реки.
Я атаковал, чтобы привести шины в рабочие температуры, и потерял управление на одном участке, полном воды. День сложился не лучшим образом», – сказал Колапинто.
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Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
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