Франко Колапинто: «Сегодня все складывалось не в пользу «Уильямса»

Колапинто извинился за аварии в Бразилии .

Пилот «Уильямса » дважды разбил болид на Гран-при Сан-Паулу – оба раза в воскресенье: во время основной квалификации (ее перенесли с субботы из-за сильных дождей) и гонки.

«Они [механики] отлично постарались, чтобы починить машину перед гонкой, а я вновь ее разбил. Мне очень жаль.

Это был очень сложный день, сегодня все складывалось не в нашу пользу. Думаю, машина была быстрой, мы заехали в боксы, чтобы поставить промежуточные, на трассе были целые реки.

Я атаковал, чтобы привести шины в рабочие температуры, и потерял управление на одном участке, полном воды. День сложился не лучшим образом», – сказал Колапинто .

Что случилось на Гран-при в Бразилии: как Ферстаппен выиграл с 17-го в дождевой бойне?! Как провалился Норрис?